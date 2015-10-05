أردوغان يطالب بإقامة مناطق عازلة في الأراضي السورية المتاخمة لتركيا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أن حل مشكلة اللاجئين يتطلب إقامة مناطق عازلة في الأراضي السورية المتاخمة للحدود التركية.

وذكرت مصادر إعلامية روسية، أن أضاف أردوغان عقب لقائه دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين إن حل مشكلة اللاجئين يتطلب إقامة مناطق آمنة عازلة ومنطقة حظر طيران في المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية، حيث سيبقون في أمان هناك .

وقال أردوغان : ‘‘ هناك في تركيا 2،5 مليون لاجئ، منهم 300 ألف أتوا من العراق و2,2 مليون من سوريا، نفقنا عليهم 7،8 مليار دولار، لكننا لم نرسل أحدًا الى دول أخرى، ولم نميز أحدًا دينيًا أو قوميًا ’’. و أضاف :‘‘ لقد نفذنا واجبنا الإنساني بالكامل’’.

وتحدث عن أنه هاجر إلى أوروبا فقط 250 ألف لاجئ”. ولكن الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الأحد أن عددهم فاق 600 ألف منذ بداية العام.

كما لفت أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى ” الاعتراف عمليًا ” بحزب العمال الكردستاني ‘‘ منظمة إرهابية ’’ . أوضح أن هناك بعض دول الاتحاد الأوروبي تعترف بذلك، إلا أنه يريد أن يرى ذلك ليس شفهيًا فقط بل وعمليًا.