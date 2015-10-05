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"الشاباك"يعلن اعتقال خلية لحماس بتهمة تنفيذ عملية قتل مستوطنين بنابلس

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"الشاباك"يعلن اعتقال خلية لحماس بتهمة تنفيذ عملية قتل مستوطنين بنابلس "الشاباك"يعلن اعتقال خلية لحماس بتهمة تنفيذ عملية قتل مستوطنين بنابلس
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلى (الشاباك) مساء اليوم الاثنين عن اعتقال الخلية المسئولة عن قتل مستوطن وزوجته قرب بلدة "بيت فوريك" فى نابلس شمال الضفة الغربية مساء الخميس الماضي.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن (الشاباك) بالتعاون مع الجيش الإسرائيلى اعتقل بعد تنفيذ العملية بـ 24 ساعة، خمسة أفراد ينتمون لحركة حماس ويقودهم ناشط عمره 37 عاما زود الخلية بالسلاح وبالسيارات.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، استبعد (الشاباك) أن تكون الخلية تلقت أوامرها من حماس فى قطاع غزة ورجحت احتمالية أن تكون بادرت من نفسها لهذا العمل.

وأشارت الإذاعة - نقلا عن "الشاباك" - أن قائد الخلية يدعى راغب أحمد محمد عليوى وهو ناشط فاعل فى حماس وقد جند الباقيين وزودهم بالسلاح والتوجيهات اللازمة، ومعه يحيى محمد نايف عبد الله حاج حمد (24 عاما) وكرم لطفى فتحى رزق (23 عاما) من نابلس، وهم الذين نفذوا العملية ضد المستوطنين.

أما العضوان الأخران فهما سمير زهير ابراهيم كوسا (33 عاما) وهو الذى قاد السيارة وزيد جميل عامر (26 عاما) الذى نفذ عملية الأستطلاع بسيارة اخرى قبل العملية.

وأوضح (الشاباك) إلى أن أعضاء الخلية نفذوا عملية إطلاق نار باتجاه مستوطنة "كدوميم" فى نهاية أغسطس الماضى وقد أصاب الرصاص سيارة مستوطن وأصيب مستوطن آخر جراء إطلاق النار.
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