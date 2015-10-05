الألعاب النارية تضىء سماء استاد الدفاع الجوى فى احتفالية ذكرى أكتوبر

أضاءت الألعاب النارية سماء ستاد الدفاع الجوى، خلال الاحتفالية الفنية للذكرى الـ42 لحرب أكتوبر المجيدة، وذلك فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق.

جاء ذلك فى ختام أوبريت "عناقيد الضياء" الذى يُعَد أضخم عمل فنى يحكى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالتعاون مع أكبر المنتجين، والفنانين، والشركات الكبرى على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة أساسية من الفنانين حسين الجسمى، وعلى الحجار، ولطفى بوشناق، ومحمد عساف، ومن ألحان خالد الشيخ.

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وكان حشد ضخم من المطربين والفنانين قد قدموا الأوبريت الغنائى "مصر المكان والمكانة"، بمشاركة محمد الحلو وأحمد سعد ومى فاروق ومحمد رشاد وكارمن سليمان.



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