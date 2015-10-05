أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الألعاب النارية تضىء سماء استاد الدفاع الجوى فى احتفالية ذكرى أكتوبر

Google+ Print
الألعاب النارية تضىء سماء استاد الدفاع الجوى فى احتفالية ذكرى أكتوبر الألعاب النارية تضىء سماء استاد الدفاع الجوى فى احتفالية ذكرى أكتوبر
أضاءت الألعاب النارية سماء الدفاع الجوى، خلال الاحتفالية الفنية للذكرى الـ42 لحرب أكتوبر المجيدة، وذلك فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق.

اليوم السابع -10 -2015

جاء ذلك فى ختام أوبريت "عناقيد الضياء" الذى يُعَد أضخم عمل فنى يحكى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالتعاون مع أكبر المنتجين، والفنانين، والشركات الكبرى على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة أساسية من الفنانين حسين الجسمى، وعلى الحجار، ولطفى بوشناق، ومحمد عساف، ومن ألحان خالد الشيخ.
>اليوم السابع -10 -2015

وكان حشد ضخم من المطربين والفنانين قد قدموا الأوبريت الغنائى " المكان والمكانة"، بمشاركة محمد الحلو وأحمد سعد ومى فاروق ومحمد رشاد وكارمن سليمان.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»