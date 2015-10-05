بالفيديو..خالد صلاح: إرادة الجيش المصرى حققت نصر أكتوبر وحافظت على استقرار الدولة

كشف الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، عن سبب تأخر حلقة اليوم الاثنين من برنامج "آخر النهار" عن موعدها لأكثر من ساعة، مؤكدا أن التأخير جاء حتى يتيح الفرصة للمشاهدين للاستمتاع بالاحتفالية الفنية للذكرى الـ42 لحرب أكتوبر المجيدة التى كانت تذاع على فضائية النهار.

وأضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح عبر برنامج "آخر النهار"، أن انتصار أكتوبر المجيد كان رسالة إلى العالم آنذاك، لاسيما أن إرادة المصريين حافظت على الأرض فى هذا الوقت حتى تحقق الانتصار فى حرب أكتوبر 73، موجها التحية لجميع الذين ثابروا وصبروا من أفراد القوات المسلحة الذين حققوا هذا النصر العظيم، فضلا عن الحفاظ على الاستقرار بالدولة.

وأكد رئيس تحرير "اليوم السابع" أن مصر لم يحدث بها أى تقسيم وهذا بفضل الجيش المصرى الذى ثَبُت على قلب رجل واحد مع شعبه فى حماية وطنه وعدم السماح بالتدخلات الخارجية فى دولته، مؤكدا أن الجيش المصرى ليس مثل الجيوش الأخرى فى سوريا والعراق وليبيا، لافتا إلى أن الجيش العراقى اختفى بمجرد وصول الغزو الأمريكى للعراق، وانضمت بقاياه إلى تنظيم داعش الإرهابى.

وعن الجيش السورى، أوضح الكاتب الصحفى خالد صلاح، أنه نشأ على أساس طائفى ويعتبر قوامه الأساسى علويا، ولذلك مع أول موجة غضب بسوريا تم تفكيك الدولة، وحدث استدعاء فى المشهد الحالى لقوات إيرانية لمساندة القوات العلوية، ثم الروس الذين أتوا بقواعد عسكرية لمساندة بشار الأسد ويفرضون واقعا جديدا فى سوريا، فيما عبر عن استيائه تجاه ما يحدث فى ليبيا وتفكيك الدولة وحصول كل قبيلة على منطقة ما وفرض سيطرتها عليها.

واستنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، ما فعلته حركة حماس ومهاجمتها حفلا لإحياء ذكرى حرب أكتوبر المجيدة بغزة والقبض على عدد من المشاركين فيها، متسائلا "ايه اللى مضايق حركة حماس بالاحتفالية جوه غزة؟ ولا أنت مضايق علشان إسرائيل بتزعل من الانتصار؟".

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