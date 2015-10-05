السيطرة على حريق بمخزن عوادم شركة الغزل والنسيج فى "كفر الدوار"

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على الحريق، الذى اندلع بمخزن العوادم بشركة الغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار، دون أن يسفر عن إصابات بشرية.

وكان مدير أمن البحيرة، اللواء محمد عماد الدين، تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمخزن خامات العادم التابع لشركة الغزل والنسيج بكفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات بشرية، ويجرى تقدير الخسائر ومعرفة ملابسات الحادث.. وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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