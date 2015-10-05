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مؤتمر صحفى غدًا للعاملين بالضرائب لإعلان خطوات التصعيد ضد "الخدمة المدنية"

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مؤتمر صحفى غدًا للعاملين بالضرائب لإعلان خطوات التصعيد ضد "الخدمة المدنية" مؤتمر صحفى غدًا للعاملين بالضرائب لإعلان خطوات التصعيد ضد "الخدمة المدنية"
تعقد النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، اجتماعًا غدًا الساعة 4 عصرًا يضم ممثلين لمحافظات الجمهورية كلها لمناقشة الخطوات التصعيدية ضد قانون الخدمة المدنية.

وقالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، لـ"اليوم السابع"، إن النقابة خاطبت المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لفتح باب التفاوض من أجل وضع حلول لمشاكل العاملين فى مصلحة الضرائب مع طرح تعديلات لبعض مواد قانون الخدمة المدنية.

كما طالبت فاطمة فؤاد، بتشكيل وفد للتوجه لرئاسة الجمهورية لفتح حوار وايجاد حلول، مضيفة أنه حال غلق أبواب التفاوض، ستنظم النقابة وقفة احتجاجية أوائل شهر نوفمبر.
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