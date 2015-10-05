بالفيديو..أبو هشيمة: "أنا رجل عصامى بدأت من الصفر وكنت بشتغل 19 ساعة يوميًا"

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، إنه رجل عصامى بدأ من الصفر منذ عام 1995 فى صناعة الحديد بـ"الصدفة" حسب وصفه، ومن ثم اشتغل بالتجارة.

وأضاف أبو هشيمة، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك"، مع الإعلاميين عمرو عبد الحميد، ورامى رضوان، عبر فضائية "ten"، أنه كان لاعب كرة فى بداية حياته، ولعب مبارات دولية إلى أن أصيب بقطع فى الرباط الصليبى.

وتابع رجل الأعمال المصرى: "أنا دخلت مهنة الحديد طرزان"، موضّحًا أنه لم يقبل بالعمل الروتينى فى أحد البنوك عقب تخرجه، فتوجه للتجارة فى الحديد مع أصدقائه، وقال: "دخلت تجارة الحديد وكنت بشتغل 19 ساعة فى البداية وبلف بعربيتى التعبانة على تجار مصر".

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