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سفارة مصر فى لندن تنفى رفضها استخراج شهادة ميلاد حفيد مبارك

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سفارة مصر فى لندن تنفى رفضها استخراج شهادة ميلاد حفيد مبارك سفارة مصر فى لندن تنفى رفضها استخراج شهادة ميلاد حفيد مبارك
نفت السفارة المصرية فى لندن صحة ما تردد حول رفضه إصدار أوراق لاستخراج شهادة ميلاد لحفيد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من نجله جمال.

وأكد أحد مسئولى السفارة خلال اتصال هاتفى مع "اليوم السابع" أن تلك الأنباء غير صحيحة، نافيا رفض السفارة تسليم الأوراق المطلوبة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ورغم أن السفارة لم تؤكد تسليم الأوراق لزوجة جمال مبارك إلا أن أطرافا قريبة من عائلة الرئيس الأسبق أكدت تسلمهم الأوراق.


>- مؤسس "آسف يا ريس": سفارة مصر بلندن ترفض استخراج شهادة ميلاد لحفيد مبارك

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