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عباس يدعو أجهزة الأمن لـ"تفويت الفرصة"على إسرائيل وعدم الإنجرار للعنف

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عباس يدعو أجهزة الأمن لـ"تفويت الفرصة"على إسرائيل وعدم الإنجرار للعنف عباس يدعو أجهزة الأمن لـ"تفويت الفرصة"على إسرائيل وعدم الإنجرار للعنف
دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس الاثنين أعضاء المجلس العسكرى وقادة الأجهزة الأمنية إلى "اليقظة والحذر وتفويت الفرصة على المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تصعيد الوضع وجره إلى مربع العنف".

وجاء فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) ان الرئيس عباس اصدر تعليماته لقادة الأجهزة الأمنية خلال اجتماع معهم مساء الاثنين دعاهم فيه ايضا إلى "اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان حفظ الأمان للوطن والمواطنين".
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