الحكومة السويدية تقرر رفع حظر السفر إلى تونس

قررت الحكومة السويدية رفع حظر سفر رعاياها إلى تونس بعد عمل مراجعة جديدة لإشعارها، وقال السفير السويدى بتونس فريدريك فلورين إن دولته قررت رفع حظر السفر إلى تونس حيث أنه لم يتم تسجيل أى حادثة جديدة خلال الثلاثة أشهر الماضية وبعد أن اتخذت تونس كل الإجراءات الضرورية لحماية السياح الأجانب، مشيرا إلى أن السلطات السويدية شددت على ضرورة تفادى المناطق الحدودية بجبل الشعانبي.

كان عدد من الدول الأوروبية قد حذرت رعاياها من السفر إلى تونس عقب الهجمات الإرهابية على متحف باردو ومنتجع سوسة السياحى فى مارس ويونيو الماضيين وأسفرا عن مقتل العديد من السياح.

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