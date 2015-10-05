أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكومة السويدية تقرر رفع حظر السفر إلى تونس

Google+ Print
الحكومة السويدية تقرر رفع حظر السفر إلى تونس الحكومة السويدية تقرر رفع حظر السفر إلى تونس
قررت السويدية رفع حظر سفر رعاياها إلى تونس بعد عمل مراجعة جديدة لإشعارها، وقال السفير السويدى بتونس فريدريك فلورين إن دولته قررت رفع حظر السفر إلى تونس حيث أنه لم يتم تسجيل أى حادثة جديدة خلال الثلاثة أشهر الماضية وبعد أن اتخذت تونس كل الإجراءات الضرورية لحماية السياح الأجانب، مشيرا إلى أن السلطات السويدية شددت على ضرورة تفادى المناطق الحدودية بجبل الشعانبي.

كان عدد من الدول الأوروبية قد حذرت رعاياها من السفر إلى تونس عقب الهجمات الإرهابية على متحف باردو ومنتجع سوسة السياحى فى مارس ويونيو الماضيين وأسفرا عن مقتل العديد من السياح.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك