إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال بالقدس وسلفيت والخليل

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق مساء اليوم الاثنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى عدة قرى شمال غرب القدس.

وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت فى قرى بدو، وبيت إجزا، وبيت دقو، شمال غرب القدس، أطلق خلالها جنود الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز بكثافة، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق.

وأضافوا أن جنود الاحتلال الإسرائيلى اعتقلوا شابا فلسطينيا من قرية بيت دقو، لم تعرف هويته بعد، كما شددوا من إجراءاتهم على حاجز بيت إكسا العسكري.

وفى سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى قرية مردا شمال سلفيت.. وقالت مصادر محلية فلسطينية إن جنود الاحتلال الإسرائيلى أطلقوا قنابل الصوت، بشكل مكثف فى أرجاء القرية، الأمر الذى تسبب فى حالة من الخوف والهلع فى صفوف الفلسطينيين، خاصة الأطفال، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، طفلين فلسطينيين أحدهما مصاب بوجهه وظهره خلال تواجدهما بالقرب من مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، ولم تعرف هويتهما بعد.

>وقالت مصادر محلية فلسطينية إن أحدهما (14 سنة) مصاب فى وجهه وظهره، وكان لحظة اعتقاله ينزف الدماء من وجهه، وقد احتجزه الجنود على مدخل شارع الشهداء لمدة ساعة قبل أن يتم نقله مع شاب آخر (17 سنة) إلى مكان مجهول.

وفى سياق متصل، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى بالقرب من مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث قام الشبان برشق الجنود بالحجارة فيما رد الجنود بإطلاق الرصاص المطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

كما حدثت مواجهات مماثلة فى منطقة مثلث خرسا جنوب مدينة دورا، واندلعت مواجهات أخرى على المدخل الشمالى لمدينة الخليل بالقرب من جسر حلحول، وقام الفلسطينيين بإشعال النيران فى إطارات السيارات وقاموا برشق الحاجز العسكرى الإسرائيلى بالحجارة، ورد جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الفلسطينيين؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

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