3 علماء يتقاسمون جائزة نوبل فى الطب لعام 2015

أعلنت جائزة نوبل العالمية عن فوز 3 علماء بجائزة نوبل فى الطب لهذا العام، وهم: الأيرلندى وليام كامبل، واليابانى ساتوشى أومورا والصينية يويو تو، نظرًا لنجاحهم فى اكتشاف علاجات جديدة ضد 3 أمراض خطيرة، تسببها طفيليات الديدان الأسطوانية.

وولد ويليام كامبل فى أيرلندا عام 1930، وظل يعمل سنوات طويلة فى معهد ميرك لأبحاث الأدوية العلاجية، وهو الآن باحث فى جامعة درو الأيرلندية، بينما ولد ساتوشى أومورا فى اليابان عام 1935، وهو يعمل حاليًا كأستاذ غير متفرغ بجامعة كيتاساتو اليابانية.

وذكر التقرير الذى نشر بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ويليام كامبل وساتوتشى قد فازا بجائزة نوبل نظرًا لاكتشافهم عقار "Avermectin"، والذى ساهم بشكل ملحوظ فى الحد من معدلات الإصابة بداء الفيل أو الفلاريا "elephantiasis"، وأيضًا ساهم فى علاج مرض العمى النهرى، والذى يعد ثالث أكثر أنواع العدوى المسببة للعمى.

بينما اكتشفت الباحثة الصينية التى ولدت فى عام 1930، والتحقت بالأكاديمية الصينية للطب التقليدي، عقار "Artemisinin"، وهو يستخدم فى علاج مرض الملاريا، الذى تسببه أنثى بعوضة الأنوفيليس، وساهم الدواء بشكل ملحوظ فى الحد من معدلات المرض، ويساهم حتى الآن فى منع وفاة أكثر من 100 ألف شخص سنوياً داخل أفريقيا وحدها.

>وقالت اللجنة المنظمة إن الأدوية الجديد ساعدت البشرية وساهمت فى علاج مئات الملايين من البشر وحمايتهم من أمراض خطيرة كانت ستفتك بحياتهم.

جدير بالذكر أن الأطباء الثلاثة سيحصلون على الجائزة فى العاشر من شهر ديسمبر القادم، والذى يصادف ذكرى وفاة العالم السويدى ألفريد نوبل، وتبلغ قيمتها مليون دولار تقريبًا، سيتقاسمها الفائزون الثلاثة، وكما سيحصلون على شهادات تقدير وميداليات ذهبية خلال حفل عالمى كبير.