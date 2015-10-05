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انتبه.. القهوة ترفع خطر إصابتك بهشاشة العظام وتجاعيد البشرة

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انتبه.. القهوة ترفع خطر إصابتك بهشاشة العظام وتجاعيد البشرة انتبه.. القهوة ترفع خطر إصابتك بهشاشة العظام وتجاعيد البشرة
الاعتدال هى كلمة السر التى يجب أن يعلمها عشاق القهوة، فقد أكدت العديد من الأبحاث والدراسات الفوائد التى يقدمها فنجان صاحبة المزاج العالى، إلا أن جميع تلك الابحاث شددت على تجنب الإسراف فى كميات القهوة بحد لا يتجاوز الفنجانين يوميًا أو ما يعادل 200 مل يوميًا.

فعند تجاوز تلك النسبة يتعرض الجسم للعديد من المضاعفات التى يوضحها فى السطور التالية أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، وأهمهم تبعًا لرأيه هو:

- تناول كميات كبيرة من الكافيين يرفع فرص الإصابة بهشاشة العظام، لأنه يعمل على تحليل الكالسيوم وخروجه مع البول وإعاقة امتصاصه بالعظام.
>- من المعروف أن المواد المضادة للأكسدة من أهم العناصر الضرورية لصحة وإشراق البشرة، وحمايتها من علامات تقدم السن، ولكن الإسراف فى تناول القهوة يؤثر على نسبة مضادات الأكسدة فى الجسم، كما يؤثر على عملية الدورة الدموية وهو ما يظهر أثره بصورة مباشرة على البشرة ويصيبها بعلامات العجز وتقدم السن مبكرًا وبصوره أوضح.

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