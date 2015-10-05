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فيريرا يطلب من مرتضى منصور إقامة معسكر في البرتغال

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فيريرا يطلب من مرتضى منصور إقامة معسكر في البرتغال فيريرا يطلب من مرتضى منصور إقامة معسكر في البرتغال

طلب المدير الفني للزمالك جوزفالدو فيريرا من رئيس النادي مرتضى منصور خوض معسكر خارجي في البرتغال خلال شهر نوفمبر المقبل وذلك في الاجتماع الذي دار بينهما يوم الاثنين.

واجتمع فيريرا بمرتضى منصور لمناقشة آخر مستجدات الفريق في أعقاب الخروج من الكونفدرالية على يد النجم الساحلي (تعرف على تفاصيل الاجتماع).

وأكد مرتضى منصور خلال الاجتماع لفيريرا أنه لن يقوم بإيقاف علي جبر بعد طرده أمام الفريق التونسي في المباراة (طالع التفاصيل).

ويبدأ الزمالك مشواره في الموسم الجديد بلقاء الأهلي في كأس السوبر في الـ15 من شهر أكتوبر الجاري، على أن يبدأ أول مبارياته في الدوري بعد ذلك بستة أيام أمام وادي دجلة.

وطلب فيريرا من مرتضى منصور إقامة معسكر خارجي للزمالك في شهر نوفمبر المقبل حتى يستطيع إعداد اللاعبين بشكل جيد للموسم الجديد الذي يدخله الفريق للدفاع عن لقبي الدوري وكأس .

وجاء تحديد شهر نوفمبر لخوض المعسكر الخارجي في ظل أن الزمالك لن يخوض طوال ذلك الشهر أي مباراة في الدوري.

ويخوض الزمالك آخر لقاء له في الدوري في الجولة الثالثة أمام الإنتاج الحربي في الـ31 من شهر أكتوبر الجاري.

وتم تأجيل أربع مباريات للفرسان أمام كل من المقاولون العرب، الداخلية، الإسماعيلي، والاتحاد السكندري.

ويعود الزمالك لاستئناف نشاطه بالدوري في الـ16 من شهر ديسمبر المقبل بلقاء حرس

الحدود، ولذلك طلب فيريرا استغلال تلك الفترة في خوض معسكر خارجي.

وأكد رئيس الزمالك للمدير الفني للفريق أنه سوف يدرس مع مجلس إدارته هذا الطلب قبل اتخاذ قرار نهائي فيه.

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