أزمة الأهلي – بيومي لـ في الجول: هذا هو الحل للخروج من تلك الكبوة

"كل من ثبت فشله يجب أن يتم الاستغناء عنه" هكذا بدأ خالد بيومي المحلل الكروي حديثه عن الأزمة التي يمر بها الأهلي في الفترة الحالية.

الأهلي خسر ذهابا وإيابا أمام أورلاندو بايرتس ليودع كأس الكونفدرالية ويفشل في الحفاظ على لقبه.

لينتهي موسم الأهلي بدون أي بطولات بعدما خسر لقبي الدوري والكأس لصالح الزمالك.

ويقدم FilGoal.com سلسلة جديدة تحت عنوان "أزمة الأهلي" يتحدث من خلالها مع خبراء الكرة المصرية من لاعبين ومدربين ومحللين عن أسباب أزمة الأهلي.

وكانت البداية مع أحمد حسن الذي كشف عن 3 أشياء هي السبب في أزمة الأهلي (طالع التفاصيل).

ثم تحدث مانويل جوزيه حول رأيه فيما يحدث لفريقه السابق (طالع التفاصيل).

وتحدث بيومي لـFilGoal.com قائلا:"التغيير يجب أن يكون جذريا ويكون إداري وفني، المنظومة كلها تحتاج إلى تغيير".

وواصل"مجلس الإدارة أثبت فشله بشكل ذريع، خاصة بعد خسارة الثلاث بطولات التي كان ينافس فيها الفريق".

وتابع"الأخبار كلها يتم تسريبها إلى وسائل الإعلام بشكل غير طبيعي عكس ما كان يحدث في وقت سابق".

وأردف"المستوى الفني سيئ للغاية كما أن الصفقات تمت بدون تنسيق وبدون وجود إجماع من الجميع داخل المنظومة".

وأكمل"يجب أن يتم الاستنغاء عن كل من ثبت فشله خلال الفترة الحالية في الأهلي".

وأتم"كما أن لجنة الكرة بالأهلي يجب أن ترحل".