مبروك يصحح مفهوم المؤامرة.. ويوجه رسالة للإدارة والجماهير

وجه فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي الشكر إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر على قرار الإقالمة المنتظر صدوره خلال عدة ساعات.

ويجتمع مجلس إدارة الأهلي يوم الاثنين بشكل طارئ لحسم أمور فريق الكرة بعد الخروج من الكونفدرالية من الدور نصف النهائي عقب الهزيمة أمام أورلاندو بايرتس بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

وتحدث مبروك قائلا:"أشكر مجلس إدارة الأهلي على قرار الإقالة المنتظر صدوره بشكل رسمي عقب نهاية اجتماعهم".

وأضاف"عملت كثيرا من أجل صالح الأهلي لكن الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق لم تساعدني في ولايتي تلك المرة".

وتابع"أتوجه بالشكر أيضا إلى الجمهور وأولتراس أهلاوي الذين ساندوني بقوة خلال رحلة الفريق".

وأكمل"أتحمل مسؤولية كل ما حدث للفريق بشكل كامل".

وشدد"أحب أن أكد أؤكد أن حديثي في المؤتمر الصحفي حول وجود مؤامرة تم تحريفه، لكن أؤكد أيضا أن هناك مسؤولين لا يرغبون في استمراري".

وأتم"علاقتي باللاعبين جيدة أيضا".

وكان مبروك قد تحدث في وقت سابق لـFilGoal.com عن رغبته في ضم كهربا لكن أمر واحد أعاق انتقاله للأهلي (طالع التفاصيل).

هذا إلى تأكيده أيضا أن تشكيلته التي دفع بها أمام أورلاندو كانت صحيحة (طالع التفاصيل).