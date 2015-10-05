إصابة 13 عاملاً من قرية واحدة فى انقلاب سيارة بطريق القاهرة - الفيوم

أصيب 13 عاملاً من قرية رحمى بالفيوم من العاملين فى أحد مصانع السادس من أكتوبر فى حادث انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بطريق القاهرة الفيوم أثناء عودتهم من عملهم إلى قريتهم وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام قد استقبل منذ قليل كلا من سهير على حسن 14 سنة وكريمة محمد توفيق 18 سنة وعبد الغنى رمضان 15 سنة، وزياد رمضان 13 سنة، ومصطفى رمضان 18 سنة، وسيد جمعة 18 سنة، وكريمة سيد 26 سنة ومحمد عيد 17 سنة، وعبد الرحمن خميس 13 سنة وعبد الرحمن رمضان 18 سنة، وسمر محمد 17 سنة، وإسراء عيد 17 سنة، وفلة عزت 17 سنة.

وتبين أن جميعهم يعملون بأحد مصانع الأغذية بمدينة السادس من أكتوبر، وانقلبت السيارة التى كانوا يستقلونها بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.