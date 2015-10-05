توقيع برتوكول تعاون بين كلية تمريض المنصورة وجامعة رأس الخيمة

وقع الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، مذكرة تفاهم لبرتوكول تعاون مع فيجايا كومارادس عميدة كلية التمريض بجامعة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة بحضور الدكتورة أمانى شبل عميد كلية التمريض.

وتم التوقيع على هامش فعاليات المؤتمر الدولى الأمريكى، والذى نظمته كلية التمريض بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتعاون مع لجنة قطاع التمريض المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، بعوان "الجديد فى الرعاية التمريضية وعلوم الحياة".

وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون مع جامعة المنصورة فى البرامج المشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وأيضا طلاب الدراسات العليا بين الكليتين وتبادل الخبرات، كما تم تقديم درع رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

ويذكر أن سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمى ولى العهد وحاكم إمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة، هو رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.