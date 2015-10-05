محافظ سوهاج يقرر تشغيل محطة وقود جديدة بنجع سليمان

أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تعليماته بتشغيل محطة وقود جديدة تابعة لشركة النيل للمواد البترولية، فى نجع سليمان حمد نهاية كوبرى سوهاج العلوى ناحية مدينة أخميم وبدأت المحطة العمل اليوم.

ودعا المحافظ مختلف شركات البترول بأن تحذو حذو شركة النيل فى افتتاح المزيد من المحطات بسوهاج وأوضح أن هذه المحطة تخدم سوهاج ومركز أخميم والمناطق المجاورة لموقعها المتميز على الطريق المؤدى لكوبرى سوهاج العلوى، ما يساهم فى حل مشكلة نقص محطات الوقود بسوهاج، وتم ضخ الكميات اللازمة من بنزين 80 وبنزين 92 والسولار بها.

وأضاف المحافظ أن ذلك يأتى فى إطار توجهات الحكومة لزيادة عدد محطات تموين السيارات على مستوى الجمهورية وسوهاج خاصة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعادة فتح محطة الوقود بقرية الروافع بسوهاج لتخدم طريق سوهاج - أسوان وطريق سوهاج الجديدة، والمتجه إلى مطار سوهاج الدولى.

وأكد شمس الدين يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج أنه تم ضخ كميات من البنزين فئة 80 بزيادة 50% عن الحصة المقررة ومن البنزين فئة 92 بزيادة 70% عن الحصة المقررة ما أحدث حالة من الهدوء وانفراجة في أزمة البنزين.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة من مسئولى التموين ومباحث التموين بالمحافظة وتكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة والسيطرة على المواد البترولية بنواحى المحافظة.