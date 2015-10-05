حى العجمى يشن حملة لإزالة التعديات من على أراضى الدولة

شن حى العجمى اليوم برئاسة اللواء سامى شلتوت رئيس الحى بالتنسيق بين العميد سيد عبد المحسن معاون المحافظ للإزالة وجهاز حماية أملاك الدولة حملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع قوات الشرطة والجيش لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة رقم 6 لسنة 2012 لأملاك حى العجمى وهى أرض تابعة لأملاك الدولة عبارة عن أسوار محيطة بالأرض وحديد لورشة نجارة بالإضافة لمبنى دور أرضى وفتح شارع بعرض 15 مترًا.

ونفذت الحملة قرار الإزالة رقم 5 لسنة 2012 لصالح أملاك حى العجمى حيث تمت إزالة الأسوار المحيطة بأرض التعدى بالإضافة إلى مبنى إدارى عبارة عن غرفة أرضى وبرج مراقبة بالدور الأول للأرض الكائنة بأرض المزاد لمسطح 30 فدانا متفرعا من وصلة الذراع البحرى قسم أول العامرية وتم تنفيذ القرارات فى وجود الحملة.

كما تم تنفيذ القرار بسرعة إزالة الإعلانات المخالفة بالحملات الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حيث قامت إدارة إشغال الطريق بحملة لإزالة الإعلانات المخالفة والملصقات على أعمدة الإنارة بطريق إسكندرية مطروح بداية من شارع البيطاش حتى البوابة 8 وتمكنت الحملة من إزالة الإعلانات الملصقة على أعمدة الإنارة وتم طلاء بعض الأعمدة وطمس الإعلانات المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين.

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