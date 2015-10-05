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بكرى فى بنى سويف: مصر دولة عصية على الانكسار والبرلمان القادم هو الأخطر

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وصف الكاتب الصحفي مصطفي بكري وعضو قائمة في حب البرلمان القادم بانه الأخطر في تاريخ مصروسوف يحدد مستقبلها .

وأضاف بكرى، "اننا جميعا ندرك وجود الكثير من الافاقين والمتاجرين بالدين الذين ارادوا بيع مصر وتمزيقها وغيرهم من الذين كانوا يستخدمون الشعارات ويتشدقون بالديمقراطية وظهر جليا انهم دعاة فوضي، لافتا الي ان مصر دولة مركزية وعصية علي الانكسار وجيشها اول جيش نظامي في العالم وحضراتنا عريقة لذلك فلا احد يكسر الشعب المصري.

جاء ذلك خلال حضور بكرى مساء اليوم للمؤتمرالجماهيري لدعم قائمة فى حب مصر ببني سويف بحضور ممثلي القائمة حسين المراغي ، ومايسة عطوة ، وامنه نصير، سحر الهواري ، شادية خضير الجمل ، ياسمين ابو طالب وممثلي القائمة بالمحافظة مجدي بيومي ، ميرفت مشيل ، نهي الحميلي.

وطالب بكرى بان يخرج اكثر من 70 % من الناخبين لإختيار مرشحيهم، لافتا الي ان الصعيد يتسم بوضعه العائلي والقبلي وابناء الصعيد قدموا الكثير من التضحيات واصفا السيدات هناك بامتلاكهم من القوة والانتماء للوطن ما يكفي لاعلاء كلمته.

واشار بكري خلال المؤتمر الي ان "فى حب مصر"ومرشحيها مع الشعب والدولة ضد الصهيونية والطامعين في مصر واعدا بأن يكون اعضاء القائمة بعد نجاحهم مع المناطق المحرومة و المزارعين ومشكلات الناس جميعهم لحلها.

وأضاف،: نموت من اجل مصر فالوطن وطننا والتاريخ تاريخنا لذا فنعرف قيمة الوطن وجيشه الذي انقذ مصر قي فترات التاريخ القديم والمعاصر، منوها عن ان اعضاء القائمة مجموعة من المهمومين بالهم الوطن ويدركون ان الوطن يتعرض لمخاطر شتي وتحديات تفرض نفسها واصفا القائمة بالوطنيين محبي مصر وسوف نواصل مع الطريق لبناء وطن قوي ضد من ارادوا تمزيق الوطن.

واستطرد بكرى،: تدركون كيف نجحت في تفكيك البلاد العربية مثل ليبيا التي تمزقت وارادوا استكمال المخطط الذي يستهدف باقي بلدان الوطن حتي اصبحت سوريا مسرحا لحرب قومية وسيطر الارهاب علي اكثر من نصفها وفامت الجماعات الداعشسة بارتكاب جرائم القتل اللا انسانية كما تحولت العراق لدويلات.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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مصر 365

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