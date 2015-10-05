محافظ سوهاج يسلم 100 شيك مساعدات للأسر الأولى بالرعاية فى 6 قرى

سلم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، 100 شيك لـ100 أسرة فقيرة بإجمالى مليون جنيه كمساعدات للأسر الأولى بالرعاية فى 6 قرى هى مشطا بطما، وبنجا والخذاندرية شرق وشطورة وساحل طهطا بطهطا، وعنيبس بجهينة، وذلك كدعم مقدم من مؤسسة ليلة القدر التابعة لدار أخبار اليوم.

وأشاد المحافظ بالدور الذى تقوم به "ليلة القدر" فى تقديم الدعم للأسر الفقيرة، لافتًا إلى أن اختيار هذه القرى كان موفقًا لأنهم يستحقون الكثير.

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