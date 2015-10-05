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كلية حقوق المنصورة تكرم صائدى الدبابات فى الاحتفال بنصر أكتوبر

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نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة اليوم احتفالا بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة حضرها الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة ونظمها الدكتور شريف يوسف خاطر عميد كلية الحقوق والدكتورة رشا على الدين وكيل الكلية لشئون البيئة، وشارك فيها اللواء حاتم عبد اللطيف ضابط بكتيبة الصواريخ فهد و إبراهيم سيد عبد العال ضابط الصف والملقبين بأكلة الدبابات فى حرب اكتوبر ،ومحمد الشافعى الكاتب والمؤرخ السياسى.

اليوم السابع -10 -2015

وأشار الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق الى أن احلام المصريين لم تنكسر عقب نكسة يونيو 196 بل سعوا للبناء من جديد ، فحرب أكتوبر لم تكن مجرد حرب بل منهج حياة نتذكره كلما تمر بتحدى جديد.

وأضاف الدكتور محمد حسن القناوى : نحتفل اليوم بأعظم لحظات الانتصار بحرب اكتوبر المجيدة وأبدى سعادته بالتواجد فى كلية الحقوق التى أنجبت عددا من الوزراء فى مناسبة سعيدة كذكرى نصر أكتوبر التى قدم التهنئة لشهداء القوات المسلحة فى حربها لاستعادة سيناء، وكذلك شهدائنا اليوم خلال حربها ضد الارهاب كما قدم التهنئة للقوات المسلحة وللشعب المصرى .

اليوم السابع -10 -2015

وأكد اللواء حاتم عبد اللطيف أحد الضباط المشاركين فى حرب أكتوبر ان البطولة الحقيقية لهذه الحرب كانت فى الشعب المصرى عامة والمرأة خاصة التى أنجبت أبطال الحرب موجها دعوته للمصريين بالحفاظ على مصر ومتحدثا عن الآمال المستقبلية المعقودة على الجيل الحالى لرفعة الوطن.

واشار ابراهيم سيد عبد العال أحد ضباط الصف المشاركين فى حرب أكتوبر الى تدمير العدو لحوالى ثمانين بالمائة من إمكانيات القوات المسلحة عقب نكسة 1967 ما دفع عدة دول تتحدث عن احتياج مصر عشرات السنين لاستعادة قوتها العسكرية .

اليوم السابع -10 -2015

وتحدث عبد العال حديثه عن كيفية التحاقه بالقوات المسلحة فى سن صغيرة وأهم بطولاته فى حرب أكتوبر ومنح الرئيس الراحل السادات وسام الجمهورية له .

اليوم السابع -10 -2015

وبدوه اكد محمد الشافعى الكاتب والمؤرخ السياسى ضرورة تناول التاريخ للحرب كحلقات متصلة وربط حرب أكتوبر بما سبقها من إنجازات المصريين خلال حرب الاستنزاف التى تكبدت إسرائيل خلالها خسائر بالغة مستفيضا فى الحديث عن عدد من المعارك خلال حرب الاستنزاف مثل معركة جلبانة ومعركة رأس العش مما ساهم فى تحقيق هذا النصر العظيم الذى ترتب على تدريبات ومناورات خلال حرب الاستنزاف .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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