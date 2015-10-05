بالصور.. رئيس جامعة القناة: نعمل على حل المشكلات بشكل جذرى

أكد الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، أن كليات العلوم هى منبع العلماء والعمود الفقرى للعلم، وأننا بجامعة قناة السويس نفتخر بأن لدينا كلية من أعرق وأقدم كليات العلوم.. التى لها العديد من الإسهامات التطبيقية فى مجتمعنا.



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الدكتور غراب أثناء المؤتمر

جاء ذلك خلال الكلمة، التى ألقاها رئيس الجامعة فى الملتقى العلمى الأول للأبحاث الطلابية، والذى عقد بكلية العلوم جامعة قناة السويس تحت عنوان "نحو مجتمع علمى متقدم"، برعاية الدكتور ممدوح غراب والدكتور طارق راشد، رحمى نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، إن فكرة الملتقى رائعة وتأتى فى نفس الاتجاه، الذى تسير فيه الجامعة نحو مزيد من التقدم والنهوض لتعليم جيد، وانطلاقة فى البحث العلمى، وأن مشاركة الطلاب يعد شيئا أساسيا ورئيسيا فى منظومتنا العلمية داخل الجامعة، حيث إن للطلاب دورا كبيرا فى البحث العلمى وفى الأنشطة بالمشاركة مع أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن الجامعة أصبحت من ضمن أفضل 800 جامعة على مستوى العالم طبقا لتقرير مجلة تايمز هاير ايديو كشين، وأن هناك عددا كبيرا من الأبحاث من داخل كلية العلوم تم الاعتماد عليها فى نتيجة هذا الترتيب العالمى، وأوضح دكتور ممدوح غراب أن القادم أفضل وأننا لن نتنازل أو نتراجع عن هذا التقدم وسنبذل مزيدا من الجهد بعد أن أصبح لدينا خبرة التقدم.



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جانب من الحضور

وأكد الدكتور ممدوح أن الجامعة تمر بتغيرات إيجابية كبيرة يلاحظها الجميع تشمل النواحى التعليمية والخدمية والبنية التحتية وخير دليل على ذلك نجاح أسبوع شباب الجامعات العاشر الذى نظمته الجامعة مؤخرا وشهد طفرة فى المنشأت سواء فى الملاعب أو المسرح أو المدينة الجامعية أو مدرجات بعض الكليات، حيث أننا نمشى بخطى منتظمة نحو التقدم حسب الإمكانيات المتاحة وحل المشكلات لدينا يكون جذريا وليس سطحيا حتى لاتعود المشكلة مرة أخرى.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى لإنهاء أعمال البناء لإقامة منطقة ترفيهية تضم العديد من وسائل الراحة وسوف تشيد بجوار الملاعب المقامة بجوار كلية طب الأسنان.. وجارى التنسيق مع كلية السياحة والفنادق من أجل توفير وجبات غذائية جيدة وبأسعار رمزية لطلاب الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إدارة الجامعة ليس لديها أى مانع فى توفير كل الدعم للرحلات العلمية البحثية من مواصلات وإقامة وإعاشة من أجل النهوض بالعملية البحثية والحقلية للكليات العملية، وعلى رأسها كلية العلوم.



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الدكتورر غراب داخل أحد المعامل

وأكد الدكتور العربى هندى شندى، عميد كلية العلوم، أن من أهم أسباب عقد هذا الملتقى تعريف المجتمع الخارجى بما يدور من تطور علمى وأبحاث علمية تطبيقية على أعلى مستوى يقوم بها طلاب كلية العلوم بجامعة القناة لسد الفجوة الكبيرة بين المجتمع الخارجى المتمثل فى الشركات والمصانع وبين المؤسسات التعليمية المتمثلة فى الجامعة لخروج هذه الأبحاث إلى النور.

وأشار عميد الكلية إلى أن من أهداف الكلية تخريج طالب متميز فعال لخدمة المجتمع المصرى.



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رئيس الجامعة يتحدث فى المؤتمر للطلاب

وأوضح الدكتور محمد علاء الدين عمران، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى يضم 19 بحثا فى أكثر من مجال ويهدف إلى تدريب الطلاب على قياس مدى الترابط بين مجالات العلوم المختلفة وارتباطها بالحياة العلمية ومواكبة التطورات فى ظل المعلومات والاتصالات ومتطلبات الجودة، وإثراء معارف الطلاب حول تخصصاتهم، وتطوير مهاراتهم، فيما يتعلق بمنهجيات البحث العلمى فى حل المشكلات البحثية وتطبيق النظريات والتقنيات المختلفة.