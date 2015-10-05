بالصور..رئيس مدينة "الحسنة" بسيناء يشارك قبيلة بدوية أفراحها مرتديا "العقال"

شارك اللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم قبيلة بدوية فرحها بزواج أحد أبنائها وهو يرتدى العقال العربى.

وكان الشيخ مصطفى دهبيش أحد مشايخ شيخ قبيلة "بلى" وجه دعوة لرئيس مدينة الحسنة لحضور حفل زواج نجله، ولبى رئيس المدينة الدعوة إلى جانب جمع من رموز وأبناء القبائل، ونقل للحضور تهنئة محافظ شمال سيناء وقدم هدية للعريس "محمد دهبيش".

وأعرب الأهالى عن امتنانهم وشكرهم للقيادة التنفيذية على هذه اللفتة، وقال الشيخ مصطفى دهبيش، إن هذا ترك انطباعا طيبا بأن هناك التحاما بين الأهالى والقيادات التنفيذية بمركز الحسنة، وأشار إلى أن ارتداء اللواء أيمن جبريل للعقال العربى هو "تقدير منه واحترام لتقاليدنا وأعرافنا".

ومن جانبه أكد اللواء أيمن جبريل رئيس مدينة الحسنة أن هناك تآلفا بين الأهالى والمسئولين فى مركز الحسنة وأنه حريص على التواجد بينهم، مشيرا إلى أن ذلك يقرب المسافات ولا يضع حواجز ويجعل المسئول يقف عن قرب على احتياجات الأهالى ومطالبهم والعمل على سرعة حلها.

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