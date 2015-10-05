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مدرب الأهلي - لماذا دخل مورينيو في خلاف مع صديقه بيسيرو.. وكيف حل فينجادا الأمر

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مدرب الأهلي - لماذا دخل مورينيو في خلاف مع صديقه بيسيرو.. وكيف حل فينجادا الأمر مدرب الأهلي - لماذا دخل مورينيو في خلاف مع صديقه بيسيرو.. وكيف حل فينجادا الأمر

علاقة صداقة تربط بين الاستثنائي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتشيلسي وحوزيه بيسيرو المدرب القريب من الأهلي. لم يعكر صفوها سوى حادث في 2005.

تخرج بيسيرو في نفس الدورة التدريبية التي حصل عليها جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتشيلسي.

والمثير أن معلم الثنائي مورينيو وبيسيرو في هذه الدورة التدريبية كان نيلو فينجادا مدرب الزمالك الأسبق.

بيسيرو المدرب الشاب في 2005 حصل على أول فرصة كبيرة في مسيرته بالعمل مع سبورتنج لشبونة. النادي الذي كان يسعى لإنهاء سيطرة بورتو بعد رحيل مدربه جوزيه مورينيو.

بدأت وسائل الإعلام في عقد المقارنات بين مورينيو الذي انتقل حديثا لتدريب تشيلسي بعد مسيرته الرائعة مع بورتو، وبين بيسيرو.

مورينيو رد في حوار مع صحيفة "ريكورد" وقتها، وقال عن جماهير سبورتنج لشبونة إنها تعاني من "عقدة الاضطهاد".

وتابع "الشيء الوحيد الذي أحسد بيسيرو عليه هو التدرب كل يوم في الشمس".

وقتها لم يرد بيسيرو، وصرح مصدر مقرب من الرجل لوسائل الإعلام البرتغالية أنه لا يريد أن يدخل في حالة من التراشق اللفظي مع صديقه.

ذهبت وسائل الإعلام إلى فينجادا معلم الثنائي. وسألته كيف يستطيع أن يتدخل لحل الأزمة.

أجاب فينجادا "هما صديقان مقربان، وأعرف أن مكالمة هاتفية قد تنهي حالة الجدل بينهما بكل سهولة".

وتابع "مورينيو وبيسيرو كانا يركضان سويا في الأكاديمية، واعتقد أنهما يستمران في العلاقة القوية بينهما حتى الآن".

حتى اليوم، بيسيرو ومورينيو صديقان، وزار الرجل القريب من الأهلي الاستثنائي في ستامفورد بريدج معقل تشيلسي في سبتمبر الماضي.

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