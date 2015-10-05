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نيويورك تايمز: النزاعات الطائفية والسياسية تتسبب بتقسيم 5 دول عربية إلى 14

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المحلل روبرت رايت

المحلل روبرت رايت

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية خريطة تظهر فيها خمس دول بالشرق الأوسط وقد قسمت إلى 14 دولة، وذلك بفعل النزاعات الطائفية والسياسية الدائرة حاليًا، وذلك وفقًا للمحلل روبن رايت.

 

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> وبحسب التقرير الذي كتبه المحلل روبرت رايت، فقد تم تقسيم سوريا إلى ثلاث دول، هي: الدولة العلوية، وكردستان السورية، والدولة السنية، أما ، فتم تقسيمها إلى خمس دويلات، هي السعودية الشمالية، والشرقية، والغربية، والجنوبية، والدولة الوهابية.

أما اليمن، فقد تم تقسيمه إلى دولتين، وتم تقسيم ليبيا إلى ثلاث دويلات، وذلك بسبب النزاعات القبلية.

تقرير المحلل روبرت رايت

تقرير المحلل روبرت رايت

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