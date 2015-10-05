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ضبط 4.2 مليون لتر سولار وبنزين قبل تهريبها بمحافظات الصعيد

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ضبط 4.2 مليون لتر سولار وبنزين قبل تهريبها بمحافظات الصعيد ضبط 4.2 مليون لتر سولار وبنزين قبل تهريبها بمحافظات الصعيد
تمكنت الإدارة العامة لمباحث من ضبط 4 ملايين و200 ألف لتر بنزين فى محافظات الوجه القبلى قبل تهريبها إلى السوق السوداء بواسطة بعض أصحاب محطات الوقود الذين رفضوا بيعها للمواطنين، وحررت لمخالفين المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة.

كانت معلومات وردت إلى اللواء محمود العشيرى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بتلاعب بعض محطات الوقود وتعمدها تهريب السولار إلى السوق السوداء، لبيعه بأسعار مرتفعة وتشكلت مجموعات عمل للمرور على المحطات ومنافذ التوزيع لضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة.

وقال اللواء محمود العشيرى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تشكيل مجموعات عمل لتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع محولات تهريب المواد البترولية فى مختلف المحافظات والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن توفير السولار والبنزين، لافتا إلى أنه تم ضبط 4 ملاين و200 ألف لتر سولار فى محافظات المنيا وسوهاج وقنا وبنى سويف والفيوم خلال الأيام الماضية.

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مصر 365

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