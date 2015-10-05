وليد المعلم :أمريكا قامت بـ9 آلاف غارة جوية جعلت "داعش" أكثر قوة

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السورى وليد المعلم "إن روسيا تنسق مع الجيش العربى السورى وهو القوة الوحيدة فى سوريا التى تتصدى للإرهاب".

وأكد المعلم، فى تصريحات لهيئة الإذاعة والتليفزيون السورى اليوم الاثنين، أن موسكو عملت بجدية لإقامة مركز معلوماتى فى العراق يضم سورية والعراق وروسيا وإيران، مبينا أن هذا المركز سيكون له شأن مهم فى تبادل المعلومات.

وأضاف "بدون شك ستفوز روسيا فى هذا السباق.. ليس لدى شك إطلاقا والسبب عملى وبسيط، لأن روسيا تنسق مع الجيش العربى السورى وهو القوة الوحيدة فى سورية التى تتصدى للإرهاب".

وقال "عندما يكون لديك فى العمل العسكرى تنسيق أرضى وجوى تكون عملياتك مثمرة، أما الولايات المتحدة فهى لا تنسق معنا، لذلك قامت بتسعة آلاف غارة جوية على أنها ضد داعش والنتيجة، وبعد أكثر من عام أن داعش أصبح أكثر قوة وانتشارا".

من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن موسكو مستعدة لإقامة اتصالات مع الجيش الحر فى سوريا إن وجد هذا التنظيم على الأرض بالفعل.

وقال لافروف فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية لاوس اليوم الاثنين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" : "نحن على استعداد لإقامة اتصالات مع الجيش الحر، إذا كان بالفعل من المعارضة الوطنية التى تملك قدرات معينة وتضم سوريين".

ولفت الوزير الروسى إلى أن الجيش الحر بات وهميا، موضحا أنه طلب من وزير الخارجية الأمريكى تقديم معلومات حول مواقع هذا الجيش السورى الحر وقادته. وأضاف لافروف:"لم يقل أحد لنا حتى الآن أين يعمل هذا الجيش السورى الحر أو أين وكيف تعمل وحدات أخرى مما تسمى بالمعارضة المعتدلة".

يُذكر أن وزير الخارجية الروسى كان قد أعلن فى وقت سابق أن موسكو لا تعتبر الجيش السورى الحر تنظيما إرهابيا، وتدعوه إلى المشاركة فى العملية السياسية، وشدد لافروف على أن الإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد تعتبر انتهاكا قويا لمعايير القانون الدولي، وخاصة لقرار مجلس الأمن الدولى وبيان جنيف لعام 2012.

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