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كوادر فتح تضع أكاليل الزهور على مقبرة الشهداء المصريين بغزة

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كوادر فتح تضع أكاليل الزهور على مقبرة الشهداء المصريين بغزة كوادر فتح تضع أكاليل الزهور على مقبرة الشهداء المصريين بغزة
قام وفد كبير من كوادر حركة فتح فى قطاع غزة بوضع أكاليل الزهور على مقبرة الشهداء المصريين الواقعة فى حى الشجاعية شرق مدينة غزة بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة.

وعبر المشاركون فى الفعالية – التى جاءت تكريما وتخليدا لأرواح الشهداء من الجنود المصريين الذين أرتقوا دفاعا عن فلسطين وجسدوا بدمائهم وحدة الشعبين الفلسطينى والمصرى - عن حبهم للشعب والجيش المصرى وقيادته.

وأعربوا عن تقديرهم لوقوف بجيشها وشعبها وقيادتها إلى جانب الشعب الفلسطينى وقضيته على مدار سنوات نضاله.
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