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بالصور..انتشار القوات الموالية للرئيس اليمنى فى مناطق محافظة مأرب

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انتشرت قوات المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس اليمنى منصور هادى فى مناطق بمحافظ مأرب بعد سيطرتهم عليها من يد مليشيا الحوثى .

وتسعى قوات الشرعية فى اليمن استعادت السيطرة بالكامل على محافظة مأرب، يأتى هذا بعدما تمكنت قوات الشرعية والمقاومة الشعبية، مدعومة بقوات التحالف العربى، من إحراز تقدم كبير فى عدة مناطق فى محافظة مأرب ، والسيطرة على عدة تباب .

وكانت قوات الشرعية والتحالف العربى قد أحرزت تقدما استراتيجيا كبيرا على مختلف الجبهات فى محافظة مأرب .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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