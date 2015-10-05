استقالة وزير تونسى احتجاجا على عدم مكافحة الفساد

أعلن الوزير التونسى المكلف بحقيبة العلاقات مع مجلس نواب الشعب لزهر العكرمى الاثنين أنه قدم استقالته إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد احتجاجا على عدم وجود "إرادة" لدى الحكومة فى مكافحة الفساد.

وقال العكرمى لوكالة فرانس برس "لا يمكننى أن أكون جزءا من حكومة ليست لديها إرادة سياسة لمكافحة الفساد"، وفى رسالة اعلان الاستقالة التى سلمها الوزير لرئيس الحكومة ونشرها العديد من وسائل الإعلام التونسية يقول العكرمي، العضو المؤسس فى حزب نداء تونس، أكبر قوة سياسية فى البلاد، "لقد سعيت فى كل الاتجاهات للتنبيه إلى المظالم واردت ايصال اصوات بعض المقهورين والمظلومين الذين تطحنهم ماكينة الفساد".

وأضاف أنه لا يريد ان يكون عضوا "فى حكومة قيل أن ايديها مرتعشة وأنا اقول أن لا أيادى لها اصلا لترتعش. حتى أنى وبكل وضوح اطرح الأسئلة على نفسى أن كانت هناك إرادة فعلا للتصدى للفساد فى بلاد حجم الاقتصاد الموازى فيها 54% من دخلها القومي".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفضت رئاسة الحكومة التعليق على الاستقالة ولا حتى تأكيد ما إذا كان رئيس الوزراء قبلها، وهى أول استقالة من حكومة الصيد منذ توليها مهامها فى فبراير.

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