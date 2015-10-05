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ضبط 5 آلاف كارت ميموري حول جسد راكب بالمطار

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ضبط 5 آلاف كارت ميموري حول جسد راكب بالمطار ضبط 5 آلاف كارت ميموري حول جسد راكب بالمطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم، محاولة تهريب ٥ آلاف كارت ميموري مع راكب مصري لفهم حول جسده، فور وصوله من قطر لبيعها داخل الاسواق وتحقيق مكاسب مادية.

صرحت مصادر جمركية إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، اشتبه رجال الجمارك في راكب مصري، يعمل مندوب مبيعات،باحد الشركات لقصر مدة إقامته ولظهور علامات الإرتباك على وجهه، وبتفتيشه تبين اخفاؤه ٥ آلاف كارت ميموري حول جسده وداخل الحذاء الذي يرتديه ، قام الراكب بدفع الغرامات المطلوبة والتصالح مع الجمارك نظير عدم تحريك الدعوى القضائية ضده.

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