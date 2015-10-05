مميش من الدنمارك: 13 مليون و266 ألف دولار يوميا إيراد القناة الجديدة 2023

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إنه من المتوقع أن يصل إيراد قناة السويس إلى 13 مليون و266 ألف دولار يوميًا فى عام 2023، بمرور 97 سفينة كل يوم.

وأوضح الفريق مهاب مميش، خلال مؤتمر جمعه بعددٍ من الدبلوماسيين العرب وقيادات السفارة المصرية لدى الدنمارك، بالعاصمة كوبنهاجن، أن القناة كانت تستوعب 45 سفينة يوميًا بإجمالى إيراد 5 مليون و111 ألف دولا يوميا، إلى أن وصل 6 مليون و18 ألف دولار عام 2015 بمرور 52 سفينة يوميا.

حضرت اللقاء السفيرة سلوى مفيد، سفير مصر لدى مملكة الدنمارك، والكابتن محمد فوزى، مسئول الملاحة بالقناة.

>

ويأتى لقاء مميش مساء اليوم، كأولى فعاليات زيارته ووفد مصرى، والتى تشمل مشاركة مصرية ضمن مؤتمر دولى عن الملاحة بتنظيم هيئة الملاحة الدنماركية، والمقرر افتتاحه صباح غد الأربعاء، بمشاركة عدد من الدول أبرزهم الدنمارك، وبنما، والنرويج، وغانا، ومصر، برعاية ولى عهد الدنمارك.

>

كما تشمل الزيارة لقاءات بين رئيس هيئة القناة وكبار المسئولين فى شركات الشحن والبضائع العالمية وعدد من المستثمرين، لعرض مشروعات التنمية فى محور قناة السويس.

- مميش: إنشاء 9 مناطق صناعية كبيرة بمحور قناة السويس

- مميش من الدنمارك: لن نسمح باستمرار البطالة..ومحور القناة مشروع القرن الـ21

- مهاب مميش يلتقى هيئة الملاحة الدنماركية بكوبنهاجن بمشاركة دبلوماسيين