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جامعة حلوان تعقد اللجنة الطبية لذوى الاحتياجات الخاصة

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جامعة حلوان تعقد اللجنة الطبية لذوى الاحتياجات الخاصة جامعة حلوان تعقد اللجنة الطبية لذوى الاحتياجات الخاصة
عقدت جامعة حلوان اللجنة الطبية لقبول الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، من الحاصلين على الثانوية العامة ويرغبون فى الالتحاق بكليات التجارة والحقوق والآداب.

وقال الدكتور ماجد نجم، فى بيان اليوم، إن الهدف من اللجنة هو تيسير إجراءات التحاق الطلاب بالكليات التى يرغبون فيها، حيث تتحقق اللجنة من رغبة الطالب فى الكلية والقسم المراد الالتحاق به.

وأشار الدكتور محمد عمر، مدير الإدارة الطبية، إلى أن الجامعة ترغب فى مساندة الطلبة للالتحاق بأفضل الكليات المناسبة لهم وإلحاقهم بالكليات حتى يتمكنوا من الانتظام فى محاضراتهم.

وأوضح بهاء مختار أمين الجامعة المساعد لشئون الطلاب، أنه سيتم تعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم بعد إلحاقهم بالكليات من خلال مركز التميز، والذى يعتنى بجميع الحالات ويقوم بحل مشكلاتهم ومساعدتهم على مواجهة أى الصعوبات قد تواجههم.

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