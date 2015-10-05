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استدعاء مرشح "النور" بالغربية لسماع أقواله حول تحريضه زوجة على الهروب

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استدعاء مرشح "النور" بالغربية لسماع أقواله حول تحريضه زوجة على الهروب استدعاء مرشح "النور" بالغربية لسماع أقواله حول تحريضه زوجة على الهروب
قرر أحمد نجيب، رئيس نيابة مركز المحلة، استدعاء محمود عبدالحميد عمارة، مرشح حزب النور السلفى بدائرة مركز المحلة، لسماع أقواله فى المحضر المحرر ضده.. من عمرو الشحات، والذى يتهمه فيه بتحريض زوجته "أسماء" على الهرب من منزل زوجها والارتباط بعلاقة عاطفية بها.

وكان أحمد نجيب، رئيس نيابة مركز المحلة، قد استمع اليوم الاثنين لأقوال الزوج "الشاكى"، وقدم الزوج "كارت ميمورى" يتضمن مكالمات صوتية ورسائل بين زوجته ومرشح حزب النور، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتتبع الهواتف المحمولة.


>- رفض دعوى رئيس حزب النور باستبعاد "فى حب مصر" من الترشح بغرب الدلتا
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