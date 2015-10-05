"جمل" يحيى احتفالية ذكرى أكتوبر والجسمى يغنى "طلع البدر عليا"

ألقى الفنان الإماراتى حسين الجسمى، أنشودة "طلع البدر علينا" فى الاحتفالية الفنية للذكرى الـ42 لحرب أكتوبر المجيدة، باستاد الدفاع الجوى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق.

واستعان المشاركون فى العرض بـ"جمل" خلال الأنشودة الدينية لإحياء الاحتفالية، ورفعوا "سعف النخيل"، ضمن أوبريت "عناقيد الضياء" الذى يُعَد أضخم عمل فنى، يحكى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالتعاون مع أكبر المنتجين، والفنانين، والشركات الكبرى على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة أساسية من الفنانين حسين الجسمى، وعلى الحجار، ولطفى بوشناق، ومحمد عساف، والعمل من ألحان خالد الشيخ.



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