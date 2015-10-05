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مفاجأة بالفيديو..المواطن المصرى المعتدى عليه بالأردن: ليس لدى نية للتصالح

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مفاجأة بالفيديو..المواطن المصرى المعتدى عليه بالأردن: ليس لدى نية للتصالح مفاجأة بالفيديو..المواطن المصرى المعتدى عليه بالأردن: ليس لدى نية للتصالح
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد أصدقاء خالد، المواطن المصرى، الذى تم الاعتداء عليه من قبل نائب أردنى بالعقبة، لخالد يؤكد خلاله عدم وجود نية حتى الآن للتصالح مع النائب الأردنى زيد الشوابكة، وأشقائه الذين قاموا بالاعتداء عليه.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

- مصادر تنفى لـ"اليوم السابع" مصالحة العامل المصرى بالأردن مع المعتدين عليه

- وزيرة الهجرة: أتابع مع الخارجية حادث الاعتداء على العامل المصرى بالأردن

- "الداخلية الأردنية": ضبط المعتدين على العامل المصرى وإحالتهم للمحاكمة

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مصر 365

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