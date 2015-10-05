مفاجأة بالفيديو..المواطن المصرى المعتدى عليه بالأردن: ليس لدى نية للتصالح

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد أصدقاء خالد، المواطن المصرى، الذى تم الاعتداء عليه من قبل نائب أردنى بالعقبة، فيديو لخالد يؤكد خلاله عدم وجود نية حتى الآن للتصالح مع النائب الأردنى زيد الشوابكة، وأشقائه الذين قاموا بالاعتداء عليه.

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