“الجميلة والوحش” لأول مرة فى مصر الأربعاء المقبل

تستعد «ديزني» لتقديم عرضها المسرحى العالمى ديزنى “الجميلة والوحش” لأول مرة فى القاهرة، يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر، ويستمرحتى 17 أكتوبر علي مسرح ” ذا ماركيه” الذى أقيم خصيصاً بكايرو فستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة للعروض العالمية.

تم تكثيف عروض الفرقة العالمية خلال زيارتها لمصرنظراً للإقبال الشديد من الجمهورعلى تذاكرالعرض المسرحى فور طرحها بالأسواق والذى دفع الفرقة إلى زيادة عروضها لـ 14 عرضاً مسرحياً، بل وتقديم عرضين متتالين فى أيام العطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت) ومن المقرر ان يتم تنظيم جولات سياحية لفرقة العرض في القاهرة التاريخية والأهرامات أيام الأحد التي تعد عطلة رسمية للعرض الجماهيري.

صرح الفنان العالمي مارك بيير الذي يؤدي دور الوحش في المسرحية، خلال المؤتمر الذي أُقيم اليوم في فندق كمبنيسكي، في التجمع الخام ”شرف لي أن أقدم هذه القصة التي نالت اهتمام كبير ونسبة مشاهدة عالية في جميع أنحاء العالم لأنها تقدم دورس في تقبل الآخر وإنكار الذات،وأشعر بحماس كبير لزيارتي مصر وتقديم هذه القصة العالمية للجمهور المصري، كما اتشوق لزيارة المعالم السياحية المصرية”.

ومن جانبها، صرحت الفنانة العالمية بريانا التي تقدم دور الجميلة في المسرحية ” أعتقد أن الجمهور المصري يتطلع لمشاهدة العروض التي سنقدمها وسيغرم بقصة الحب الكلاسيكية التي تقدم العديد من الدروس المستفادة، فالعرض يتمتع بعنصر الإبهار البصري بدءا من الملابس التي حصلت على جائزة تونى العالمية وصولا إلى الديكور الرائع فهو حقا عرض يستحق المشاهدة”.

ويأتي عرض ديزنى “الجميلة والوحش”، الذي يعد واحد من أفضل عروض مسارح برودواي العالمية، إلي القاهرة بعد النجاح منقطع النظير لعروضه التي تواصلت على مدار 13 عامًا، قدم خلالها فريق العمل ـ الذى يضم 65 فناناً عالمياً ـ أكثر من 15 ألف عرض مسرحي شاهده نحو 35 مليون مشاهد في أكثر من 22 دولة حول العالم ومن المتوقع أن يشاهده نحو 25 ألف شخص خلال تقديم العرض في القاهرة.

وتتمتع عروض مسارح برودواي الموسيقية بشعبية كبيرة على مستوى العالم وتحظى بتغطية إعلامية دولية واسعة، كما ويعتبر عرض ديزنى ” الجميلة والوحش” من عروض المدرسة الكلاسيكية الغنائية التى تعتمد على الإبهار والأداء الجماعى المتناغم فى منظومة مبهرة لكل المشاهدين من الشباب والعائلات والأطفال، حيث لاقي العرض نجاحًا فريدًا عند تقديمه كمسرحية وكفيلم، حيث تم ترشيح الفيلم للعديد من الجوائز العالمية منها جائزة أوسكار كأفضل فيلم سينمائي.