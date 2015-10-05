مقتل موظف في تجدد خصومة ثأرية بنجع حمادي‎

لقى موظف بالألومنيوم اليوم الأثنين مصرعه، إثر إصابته بطلقات نارية أثناء خروجه من عمله، بسبب تجدد خصومة ثأرية ببن عائلتين بقرية الشاورية بنجع حمادي.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي بمقتل ” مسعود.م.ا ” موظف بالألومنيوم مقيم بقرية الشاورية أثر إصابته بطلقات نارية أثناء خروجه من مقر عمله.

وتبين من التحريات التي قادها العميد هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، أن سبب الواقعة يعود إلى خلافات ثأرية بين عائلتي ” العويضات “، و” الحمر” بقرية الشاورية بنجع حمادي فتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، ومعرفة أسباب الوفاة وتكليف وحدة مباحث نجع حمادي بالتحري حول الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الجريمة.