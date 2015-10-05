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ضبط 3 فرد خرطوش و24 طلقة بحوزة عاطلين بأدفو بأسوان‎

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ضبط 3 فرد خرطوش و24 طلقة بحوزة عاطلين بأدفو بأسوان‎ ضبط 3 فرد خرطوش و24 طلقة بحوزة عاطلين بأدفو بأسوان‎

أرشيفية

 

تمكنت حملة من مباحث مركز شرطة أدفو، من ضبط 3 فرد خرطوش و24 طلقة بحوزة عاطلين بأدفو، وتمكنت الحملة من ضبط كلا من المتهم ” حسين.ع.م”  27 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز وبحيازته “2″ فرد خرطوش محلي الصنع و “15″ طلقة من ذات العيار، و تحرر المحضر رقم  ”7393″ إداري مركز أدفو لسنة 2015م.

كما تمكنت الحملة من ضبط المتهم” فراج. ل.ع” 45 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز وبحيازته سلاح ناري عبارة عن فرد روسي محلي الصنع و “9″ طلقات من ذات العيار.

تحرر المحضر رقم “7404″ إداري مركز أدفو لسنة 2015م، وجاري عرض المتهمين على النيابة.

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