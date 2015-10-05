بالصور.. رفع أعلام مصر فى أوبريت انتصار أكتوبر بحضور السيسى

على مدى 20 دقيقة قدم حشد ضخم من المطربين والفنانين أوبريت غنائى " مصر المكان والمكانة"، باستاد الدفاع الجوى بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسىى، فيما رفع خلال العرض عشرات المشاركين الأعلام المصرية أثناء غناء محمد الحلو وأحمد سعد ومى فاروق ومحمد رشاد وكارمن سليمان.

يذكر أن العرض من تأليف الشاعر محمد البوغة وينقسم إلى 3 لوحات استنزاف الحروب والعبور وعبور العبور والمكان نفس المكان بس الزمان اختلف وهو من ألحان البحرينى خالد الشيخ وتوزيع عمرو عبد العزيز، ومن إخراج استرالى والعرض مسرحى غنائى يعتمد على الحوار بين ممثلين إلى جانب الغناء ويشهد العرض تصاعد الموسيقى سيمفونى ويصاحب العرض أوركسترا ألمانى.

ويقول جزء من كلمات العرض "الميم محبة لكل أهل الأرض والصاد صلابة زى أصغر فرد والراء رجولة شعب أقوى من المحن وقت الحروب.



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