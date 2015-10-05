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حسين الجسمى يغنى بأوبريت "عناقيد الضياء" فى حضور السيسى باحتفالات أكتوبر

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حسين الجسمى يغنى بأوبريت "عناقيد الضياء" فى حضور السيسى باحتفالات أكتوبر حسين الجسمى يغنى بأوبريت "عناقيد الضياء" فى حضور السيسى باحتفالات أكتوبر
عرض المركز الإعلامى مركز الشارقة الإعلامى أوبريت "عناقيد الضياء" الذى أهداه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضور المجلس حاكم الشارقة، إلى فى الذكرى الـ42 لحرب أكتوبر المجيدة، باستاد الدفاع الجوى مساء اليوم الاثنين.

وقدم الفنان حسين الجسمى أغنية "أشرق الفجر ضاحكا" فى بداية الأوبريت، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشار عدلى منصور والفريق صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق.


>- بدء احتفالية ذكرى أكتوبر بالدفاع الجوى بحضور محلب وعدلى منصور

- الرئيس السيسى يصل احتفالية ذكرى حرب أكتوبر باستاد الدفاع الجوى

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مصر 365

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