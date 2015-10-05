مميش: إنشاء 9 مناطق صناعية كبيرة بمحور قناة السويس

>قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: اخترنا إنشاء مناطق لـ9 من الصناعات الكبيرة التى تمر من قناة السويس، والمحققة للقيمة المضافة، على أن نخصص مناطق صناعية لكل صناعة، مع توفير مصدر طاقة ومصدر مياه، وتقوم البنية التحية للمشروع على تحلية مياه البحر ولن نقترب من مياه النيل التى يعتمد عليها المصريين فى الشرب.

وأضاف الفريق مميش، خلال لقائه عددا من الدبلوماسيين العرب ومسئولى السفارة المصرية لدى الدنمارك وقيادة الجالية المصرية بكوبنهاجن، أن الصناعات التى تم اختيارها هى، صناعة تجميع السيارات، الإلكترونيات، وصناعة إصلاح السفن، صناعة الحلويات، صناعة الأثاث والأخشاب، صناعة المنسوجات، الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والمشروع القومى للاستزراع السمكى.

وبين مميش أن المشروع القومى للاستزراع السمكى بدأ العمل فيه على الأرض، وهو من المشاريع سريعة الأجل، والتى طالبنا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتركيز عليها لتوفير فرص العمل للشباب، بجانب المشاريع متوسط الأجل، وطويلة الأمد.

وأوضح مميش بحضور السفيرة سلوى مفيد، سفير مصر لدى مملكة الدنمارك، والكابتن محمد فوزى مسئول الملاحة بالقناة، أننا كنا قد تقدمنا بصناعة المنسوجات بخاصة مصانع المحلة، لكن هذه الصناعة تدمرت نظرا لبعدها عن المياه، وزيادة تكلفة المنتج للموانئ، وبالتالى المنطقة الصناعية الجديدة للمنسوجات قريبة من المياه والتكلفة ستكون أقل.

ويأتى لقاء مميش مساء اليوم كأولى فعاليات زيارة الفريق مميش ووفد مصرى، والتى تشمل مشاركة مصرية ضمن مؤتمر دولى عن الملاحة بتنظيم هيئة الملاحة الدنماركية، والمقرر افتتاحه صباح الأربعاء المقبل، بمشاركة عدد من الدول أبرزهم الدنمارك، والنرويج وغانا، ومصر، برعاية ولى عهد الدنمارك.

كما تشمل الزيارة لقاءات بين رئيس هيئة القناة وكبار المسئولين فى شركات الشحن والبضائع العالمية وعدد من المستثمرين، لعرض مشروعات التنمية فى محور قناة السويس.

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