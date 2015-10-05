ماذا دار في الجلسة التي جمعت طلال سلامة وأصيل أبو بكر وعبدالرب ادريس في قطر؟

تأكيداً لنهج إذاعة صوت الخليج FM في تأصيل الأعمال التراثية العريقة وتقديمها لمستمعيها، عبر موجاتها، التي تبثها في قطر والخليج والمنطقة العربية والعالم، سجّلت الإذاعة جلسة فنية، تكريماً واحتفالاً بموسيقار خليجي كبير، هو الفنان الدكتور عبد الرب إدريس، الذي كان له بصمة مهمة في تاريخ الأغنية الخليجية والعربية، عبر مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية التي قدّمها ملحناً ومطرباً في سنوات عطائه الممتدة، منذ الستينيات حتى وقتنا الحاضر .

الجلسة الغنائية سجّلتها "صوت الخليج" في ستوديوهاتها بالحي الثقافي "كتارا"، ضمن سلسلة جلساتها الغنائية، التي سجّلتها في الفترة الأخيرة، وشارك فيها إلى جانب الموسيقار إدريس الفنان طلال سلامة والفنان أصيل أبو بكر سالم، عبر تقديم عدد من الأعمال الغنائية الشهيرة التي قام بتلحينها الفنان الكبير عبد الرب إدريس أثناء مسيرته الغنائية مع العديد من الأصوات المهمة والمؤثرة في مسيرة الأغنية الخليجية والعربية، مثل الفنان عبدالكريم عبدالقادر والفنان محمد عبده والفنان أبو بكر سالم.

وتمّ توثيق الجلسة تلفزيونياً، بحضور وإشراف السيد محمد عبدالله المرزوقي، مدير إذاعة صوت الخليج، والسيد سالم المنصوري، مساعد المدير، وعدد من المسؤولين والمهندسين المختصين. وامتدّت الجلسة عبر ثلاث ليال من التسجيل، ويتمّ بثها في وقت لاحق يُعلن عنه.

تضمنت الجلسة ـ إلى جانب الأغنيات التي ذكرها ـ حوارات عفوية بين النجوم الثلاثة، كان أثناءها الفنان عبدالرب إدريس يستذكر بعضاً من محطات حياته مع نجوم الأغنية الذين تعامل معهم.

مع محمد عبده أيام

ضمن حديث أبو عادل في الجلسة، تذكّر تعامله المهم مع فنان العرب محمد عبده بالكثير من الاحترام. وقد بدأت العلاقة بينهما إنسانيا قبل أن تكون فنية، وزاره في جدة، واتفقا على عمل بينهما، وكان نتاج ذلك عدداً من الأغنيات المهمة في مسيرة فنان العرب .

درس موسيقي

ذكر الفنان أصيل أبو بكر في نهاية الحوار أن هذه الجلسة المشتركة بمنزلة درس فني كبير من فنان عريق جداً جمعتهم به صوت الخليج، بعد أن جمعتهم بعض الأعمال المشتركة سابقاً .

أصيل مقدماً

قام النجم القدير أصيل أبو بكر ـ لأول مرة في حياته المهنية، بشكل عفوي، لكن باحترافية وجودة ـ بالإمساك بأطراف الحوار بين النجوم الثلاثة، وتولّى بشكل غير مسبوق إدارة دفّة الحوار وطرح بعض المحاور الفنية مع الموسيقار طلال سلامة .

ثلاثة كبار وكبار

الجلسة تجمع لأول مرة ثلاثة من نجوم الغناء الخليجي والعربي، من الذين يغنون لثلاثة من نجوم الأغنية الكبار. فالحاضرون هم عبد الرب وطلال وأصيل، والغائبون هم أبو بكر ومحمد سالم عبده وعبد الكربم عبدالقادر، وقد جمع كلّ هؤلاء ألحان الموسيقار عبد الرب إدريس .

سلمتكم الأمانة

احتراماً وتقديراً من الموسيقار عبد الرب ادريس لمسيرة طلال سلامة وأصيل أبو بكر سالم، قال لهما خلال الحوار الذي كان يدور بينهما إنه سلمهما الأمانة لإكمال المشوار الفني.

احترام متبادل

كان الاحترام المتبادل بين النجوم الثلاثة واضحاً في الحديث والتعامل خلال الجلسة، وبشكل كبير جداً، لدرجة أن أصيل أبو بكر كان ينادي الموسيقار عبد الرب إدريس، في الحوارات المشتركة بينهما، بكلمة (يا عمّي )، بينما كان يصرّ طلال سلامة على إطلاق ألقاب الترحيب والتهذيب بلفظ ( الدكتور .. أستاذنا) .

والدي بخير

أصيل أبو بكر طمأن المستمعين ومتابعي موقع صوت الخليج إلى صحة والده الفنان الكبير أبو بكر سالم، وقال إنه تعدّى تماماً مرحلة الخطر، وهو يتمتع بصحة جيدة، ولديه القدرة الكاملة على العودة إلى جمهوره من جديد. وقال إنه انشغل معه خلال السنتين الماضيتين أثناء رحلة مرضه وإجرائه عملية القلب في ألمانيا، مما أخّر طرح ألبومه، لكن جمهوره عوضه بألبوم ( حلو صوتك ) الذي قدمه في الأشهر الماضية .

تويتر والـ انستقرام

طلال سلامة ذكر لموقع صوت الخليج الإلكتروني أنه يتابع مع معجبيه ويردّ عليهم في حسابه على تويتر وانستقرام، لكنه سيعهد إلى أحد المتخصصين الإشراف والمتابعة مستقبلاً، بينما أنكر أصيل أيّ حساب له على تويتر، وقال إن من يطلّ عليهم ليس هو، بل أحد المعجبين به، من دون إذن منه، مؤكّداً أنه يتابع الحساب القائم ومعجب بردود صاحب الحساب على المعجبين، على الرغم من تأكيده في النهاية أنه لا يمثله شخصياً .

ستوديوهات كتارا حلم تحقق

عبّر الدكتور عبدالرب إدريس عن إعجابه الكبير بالستوديوهات الضخمة التي يضمها مبنى إذاعة صوت الخليج بالحي الثقافي "كتارا"، والتي تتبع لمؤسسة الحي الثقافي الفخمة، التي تعتبر آخر ما أنتجته التكنولوجيا الصوتية من أجهزة ومعدات وإمكانات تسجيل فخمة بناءً وأجهزة وهندسة ومختصين.

وقال إن هذه الستوديوهات هي حلم كل العاملين في مجال الإنتاج الموسيقي في العالم، لا في العالم العربي، وحينما تتكامل الفرقة الموسيقية، تصبح هذه الستوديوهات هي المكان الأنسب لإنتاج موسيقي ضخم يليق بالمكان والتجهيزات. وقال إنه يحلم منذ زمن طويل بوجود مثل هذه التجهيزات في عالمنا العربي، وأضاف خلال جولة قام بها برفقة السيد محمد المرزوقي، واستمع إلى شرح من المهندسين المختصين القائمين على هذا المشروع، إن الحلم أصبح على بعد لمحة بصر .

حلو صوتك مش وقته

اعترف الفنان أصيل أبو بكر بأن توقيت طرح ألبومه الأخير "حلو صوتك" لم يكن موفقاً، بسبب الظروف الراهنة. وأضاف أنه استعجل مع الشركة المنتجة التوقيت، واعداً ببذل جهد مضاعف للتسويق له، خصوصاً بعد النتائج المرضية والأصداء الطيبة لبعض أغنيات الألبوم .

٤ أغنات حصرية

سجّل النجم الموسيقي، ضيف صوت الخليج، الدكتور عبدالرب إدريس، منفرداً أربع أغنيات خاصة وحصرية لصوت الخليج بنظام الجلسة .

المرزوقي: هناك الكثير في الطريق

كشف الأستاذ محمد عبدالله المرزوقي، مدير إذاعة صوت الخليج، عن أن النهج الذي اخطته صوت الخليج في توثيق جلسات موسيقية خاصة، تجمع العديد من الأصوات العربية المهمة ، سوف يستمر، بعد أن حققت الجلسات السابقة صدى طيباً لدى المستمعين وردود فعل إيجابية على المحتوى الموسيقي. وقال إن هناك مفاجآت فنية جديدة قادمة، بل قريبة جداً تصبّ في هذا الاتجاه، مؤكداً على استمرارية ذلك، باعتبار إذاعة صوت الخليج منصة فنية وثقافية مهمة لدعم الإنتاج الموسيقي الخليجي والعربي المميز ، وتقديمه للجيل الجديد بشكل فني وتقني جذّاب . وقال إن افتتاح الستوديوهات الجديدة ستساهم بشكل كبير في إنعاش الحركة الفنية وإنتاج الأعمال الموسيقية الكبيرة.