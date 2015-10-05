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عادل إمام: طلّعوا ابني من دماغكم

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عادل إمام: طلّعوا ابني من دماغكم عادل إمام: طلّعوا ابني من دماغكم

الإثنين 05-10-2015 15:10

نفى الفنان عادل إمام ما تردّد عن دعوته للأهل والأقارب لعقد قران نجله محمد في الفيلا الخاصة به، ثم اعتذاره لهم لاضطراره تأجيل الحفل، مؤكداً أنّ هذا الأمر لا أساس له من الصحّة.
وقال الزعيم في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنّ هذا الخبر مختلق بالكامل، وإنّ مروّجيه يقومون بـ"لعب عيال".
وأضاف "الناس مركزة في جواز ابني أكثر من اللازم أشمعنا، هو ما كل يوم الفنانين وولادهم بيتجوزوا".
وأنهى الحديث ضاحكاً "طلعوا ابني من دماغكم".
وكانت شائعات قد انتشرت عن أنّ عادل إمام دعا عدداً من الأهل والأصدقاء والمقربين منه لحضور عقد قران ابنه في الفيلا الخاصة به في المنصورية، وبعد حضورهم خرج ليعتذر منهم من دون أبداء أسباب.

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سيدتي