رولز رويس جديدة تضيفها كايلي جينر إلى مجموعة سياراتها

كايلي جينر، في الـ 18 من عمرها، تملك 3 سيارات فاخرة. فقد أهدت الأخت الصغرى للأخوات كردشيان، نفسها، سيارة رولز رويس جديدة "شبح" Rolls Royce Ghost، يصل ثمنها إلى حوالى 400 ألف دولار.

وما زلنا نتذكّر قبل شهرين هدية الفيراري التي تلقتها في يوم عيد ميلادها، كهدية من صديقها تايغا، بـ 260 ألف دولار، بعد أن كانت تقود جيب مرسيدس Mercedes-Benz G-Wagon بـ 233 ألف دولار، حصلت عليه كهدية في أحد أعياد ميلادها السابقة، وكان أول سيارة تقودها كايلي.

وقد نشرت كايلي صور السيارة الجديدة البيضاء، وعلقت عليها: أخيراً... وصلت.

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