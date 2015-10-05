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السلطانة هيام: الإرهاب ضرب تركيا ولم تعد بلداً آمناً

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السلطانة هيام: الإرهاب ضرب تركيا ولم تعد بلداً آمناً السلطانة هيام: الإرهاب ضرب تركيا ولم تعد بلداً آمناً

الإثنين 05-10-2015 16:43

حلّت النجمة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام في مسلسل "حريم السلطان"، ضيفة على مجلة IN STYLE العالمية بنسختها التركية، في حوار مطوّل تطرّقت فيه إلى فنّها وحياتها الخاصّة.
وتحدثت مريم عن الأحداث الأخيرة في تركيا التي شهدت أعمالاً إرهابيّة قضى فيها جنود أتراك فقالت "الوضع حالياً يزعجني، أكره الإرهاب".
وتابعت مريم المقيمة بين ألمانيا بلد أمّها الذي ولدت فيه وتركيا قائلة "تركيا بلد هادىء أحب العيش فيه، لكن في الآونة الأخيرة تغيّر هذا الأمر، لكنّي مازلت أحبّه".
ولدى سؤالها عمّا إذا كانت ستتزوّج قالت " لقد وضعت شروطاً لكل شيء من أجل راحتي أنا وصغيرتي لارا".
يبقى أن نذكر أن مريم تستعد لتصوير دورها في مسلسل جديد سيجمعها بالنجم مراد يلدريم الشهير بدور أمير في مسلسل "عاصي".

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