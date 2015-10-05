miley cyrus تبكي على الهواء في Saturday Night Live

رأى مُشاهد برنامج Saturday Night Live، ليلة السبت الفائت، الوجه الآخر لشخصية عالمية معروفة، هي المغنية مايلي سايرس، التي بكت على الهواء أثناء تقديمها أغنيةI had a dream، بعدما عوّدتنا على إطلالاتها الجريئة وحركاتها الوقحة.

وعلى الرغم من أن أجواء البرنامج تتّسم بالطابع الكوميدي، فإن دموع سايروس انهمرت غزيرة أثناء تقديمها الأغنية، التي أهدتها لروح كلبها، فلويد، الذي توفي في العام الماضي، كما قامت بتقديم وصلة غنائية على آلة البيانو، التي وضعت عليها صورة كلبها، داخل برواز على شكل قلب.

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