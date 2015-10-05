بالصور: هكذا احتفل "فانز" كارول سماحة بولادة ابنتها تالا‏

بيروت- متابعة وتصوير: زلفا رمضان

الأمومة حالة عاطفية وشعور وصفه لا متناهي. فكيف إذا أتت الأمومة لفنانة مليئة بالمشاعر والإنسانية جعلت منها شخصية أحبت الحياة بطعم مختلف، طعم فيه الحنان والخوف والمسؤولية والتضحية. فكل هذه المشاعر التي تعيشها مؤخراً كارول تتزاحم من أجل راحة طفلتها تالا ( يعني الاسم الحسناء الجميلة) التي أضفت بوجودها الفرح والسعادة على حياة والدتها. هذه الفرحة والسعادة أراد "فانز" كارول أن ينقلوها من خلال قيامهم بزيارة إنسانية لمركز "جماعة رسالة الحياة" للعجزة والأطفال المعوزين في منطقة إنطلياس شرق مدينة بيروت لتقديم الحلوى والمغلي لهم ليشاركوهم فرحتهم بولادة تالا. وقد رافقت "سيدتي" "فانز" كارول سماحة بزيارتهم لـ"جماعة رسالة الحياة" حيث قام "الفانز" بتوزيع الحلوى على المسنين الذين وجهوا تحية شكر وتهنئة ودعاء لابنة كارول. فالبعض منهم قال لكارول:" مبروك ولادة إبنتك تالا إن شاء الله تعيش بعزك". والبعض الآخر سجل لها مباركة عبر فيديو خاص لـ"سيدتي نت".

فهذه الخطوة الإنسانية التي قام بها "فانز" الفنانة كارول سماحة رسمت البسمة على وجوه المسنين. وعبّرت كارول عن مدى المحبة والخير اللذين حملتهما لها تالا بولادتها وأن الطفولة رمز الحياة والفرح. وقد أعرب "الفانز" بدورهم عن فرحتهم بولادة تالا وبجعل فنانتهم أماً محبة أضفت الأمومة عليها السعادة والفرح.

ونحن بدورنا نتقدم كأسرة "سيدتي" بالتهنئة للفنانة كارول سماحة بولادة ابنتها تالا.